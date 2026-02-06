Ричмонд
Повышение стоимости проезда в Красноярске до 60 рублей с 15 февраля не планируется

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В социальных сетях распространяется информация о якобы повышении стоимости проезда в общественном транспорте Красноярска до 60 рублей с 15 февраля. Эти сведения не соответствуют действительности.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщил председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Заксобрания края Илья Зайцев, последний раз тариф на проезд повышался 1 сентября 2025 года. В соответствии с приказом министерства тарифной политики края, стоимость проезда утверждена на весь 2026 год, поэтому в ближайшее время ее изменение невозможно. Следующее повышение может произойти не ранее 2027 года.

«А фотографии, которые использованы в публикации, — фотомонтаж. Уж не знаю, для какой цели. Пожалуйста, проверяйте информацию и не пересылайте то, в чем не уверены», — написал депутат.

