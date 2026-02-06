Повышение стоимости проезда в Красноярске до 60 рублей с 15 февраля не планируется

Как сообщил председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Заксобрания края Илья Зайцев, последний раз тариф на проезд повышался 1 сентября 2025 года. В соответствии с приказом министерства тарифной политики края, стоимость проезда утверждена на весь 2026 год, поэтому в ближайшее время ее изменение невозможно. Следующее повышение может произойти не ранее 2027 года.