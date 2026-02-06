В Омске нашли дочь участника восстания советских военнопленных в Маутхаузене

Как рассказал председатель правления фонда Илья Васильев, восстание в Маутхаузене, произошедшее в начале февраля 1945 года, позволило около 500 советским военнопленным вырваться на свободу, преодолев охрану и колючую проволоку. Несмотря на жестокие преследования со стороны фашистов, некоторые из местных жителей помогали укрывшимся узникам. Эти события впоследствии вошли в историю под названием «Охота на зайцев».