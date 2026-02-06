Ричмонд
В Омске нашли дочь участника восстания советских военнопленных в Маутхаузене

Фонд Александра Печерского представит в Омске фильм с интервью дочери участника восстания советских военнопленных.

Источник: Om1 Омск

Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, сообщил, что после долгих архивных изысканий удалось разыскать дочь одного из участников восстания советских военнопленных в лагере Маутхаузен, ее интервью войдет в обновлённую версию документального фильма, который будет представлен в 2026 году.

Как рассказал председатель правления фонда Илья Васильев, восстание в Маутхаузене, произошедшее в начале февраля 1945 года, позволило около 500 советским военнопленным вырваться на свободу, преодолев охрану и колючую проволоку. Несмотря на жестокие преследования со стороны фашистов, некоторые из местных жителей помогали укрывшимся узникам. Эти события впоследствии вошли в историю под названием «Охота на зайцев».

Важным открытием стало интервью с Любовью Масливченко, дочерью одного из участников восстания, Александра Михеенкова, который выжил после побега. Как оказалось, она проживает в Омске и впервые согласилась дать развернутые ответы на вопросы фонда. Это интервью представляет собой новый пласт источников — живую семейную память, ранее не представленную в публичном поле.

Фонд планирует представить обновлённую версию фильма «Охота на зайцев» в Культурной столице, в Омске в 2026 году, в рамках крупных культурно-исторических мероприятий. Омск имеет особое значение для истории Маутхаузена, поскольку является родиной генерала Дмитрия Карбышева, который стал символом сопротивления нацизму и стойкости, трагически погибшего в этом лагере.