Война с пылесосом окончена: Экспертный план по заключению перемирия с питомцем

Ранее сообщалось, что снег с реагентами опасен для собак и может вызывать ожоги пищевода и интоксикацию при поедании. В морозы игры в сугробах также могут привести к переохлаждению, обморожению ушей и развитию отита. Ветеринары рекомендуют отучать питомцев подбирать что-либо с земли, включая снег, и напоминают, что забота о безопасности животных начинается с внимания к бытовым мелочам.