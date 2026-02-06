«Автобус Милосердия» отправится в отдалённые сёла Хабаровского края

Одно из направлений — запуск «Автобуса Милосердия» в отдаленные села Хабаровского и района имени Лазо. Запланированы выезды специально оборудованного автобуса. Дважды в месяц он будет посещать 20 населенных пунктов. Волонтеры будут помогать нуждающимся семьям и одиноким людям. Жители смогут получить: продуктовые наборы, сезонную одежду и обувь для взрослых и детей, бесплатные парикмахерские услуги, консультации квалифицированного психолога, включая особую поддержку ветеранам СВО и их семьям.