«Автобус Милосердия» отправится в отдалённые сёла Хабаровского края

Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» запустила новый социальный проект адресной помощи социально незащищённым гражданам. Инициатива «Тёплый рейс» направлена на оказание комплексной помощи людям в сложной ситуации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одно из направлений — запуск «Автобуса Милосердия» в отдаленные села Хабаровского и района имени Лазо. Запланированы выезды специально оборудованного автобуса. Дважды в месяц он будет посещать 20 населенных пунктов. Волонтеры будут помогать нуждающимся семьям и одиноким людям. Жители смогут получить: продуктовые наборы, сезонную одежду и обувь для взрослых и детей, бесплатные парикмахерские услуги, консультации квалифицированного психолога, включая особую поддержку ветеранам СВО и их семьям.
— Главная цель проекта — оказание комплексной помощи тем, кто особенно в ней нуждается: семьям мобилизованных и демобилизованным участникам СВО, малообеспеченным жителям отдаленных сел, а также людям, оказавшимся в кризисной ситуации бездомности в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре без средств, документов и возможности вернуться домой, — рассказали авторы проекта.
На базе центра социальной адаптации «Ночлежка» в Хабаровске и пункта помощи в Комсомольске-на-Амуре будет оказана помощь людям, оставшимся без крыши над головой. Им помогут восстановить документы, связи с родственниками, купить билеты домой, обеспечат дорожными наборами и проводят до транспорта. По необходимости, людям предоставят ночлег и горячее питание.
Социальный проект «Тёплый рейс» реализуют при поддержке правительства Хабаровского края и софинансировании Фондом президентских грантов.