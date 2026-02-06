Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автобус Милосердия» отправится в отдалённые сёла Хабаровского края

В Хабаровском крае запустили социальный проект «Тёплый рейс»

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» запустила новый социальный проект адресной помощи социально незащищённым гражданам. Инициатива «Тёплый рейс» направлена на оказание комплексной помощи людям в сложной ситуации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Одно из направлений — запуск «Автобуса Милосердия» в отдаленные села Хабаровского и района имени Лазо. Запланированы выезды специально оборудованного автобуса. Дважды в месяц он будет посещать 20 населенных пунктов. Волонтеры будут помогать нуждающимся семьям и одиноким людям. Жители смогут получить: продуктовые наборы, сезонную одежду и обувь для взрослых и детей, бесплатные парикмахерские услуги, консультации квалифицированного психолога, включая особую поддержку ветеранам СВО и их семьям.

— Главная цель проекта — оказание комплексной помощи тем, кто особенно в ней нуждается: семьям мобилизованных и демобилизованным участникам СВО, малообеспеченным жителям отдаленных сел, а также людям, оказавшимся в кризисной ситуации бездомности в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре без средств, документов и возможности вернуться домой, — рассказали авторы проекта.

На базе центра социальной адаптации «Ночлежка» в Хабаровске и пункта помощи в Комсомольске-на-Амуре будет оказана помощь людям, оставшимся без крыши над головой. Им помогут восстановить документы, связи с родственниками, купить билеты домой, обеспечат дорожными наборами и проводят до транспорта. По необходимости, людям предоставят ночлег и горячее питание.

Социальный проект «Тёплый рейс» реализуют при поддержке правительства Хабаровского края и софинансировании Фондом президентских грантов.