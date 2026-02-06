Посол РФ: британские офицеры работают на Украине под прикрытием посольства

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что на территории Украины, по его словам, действуют британские кадровые офицеры, часть из которых работает под прикрытием дипломатической миссии Великобритании. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что речь идёт, в частности, о советниках, находящихся в Киеве, а также о специалистах, участвующих в подготовке украинских военных.
По утверждению Келина, некоторые британские военнослужащие занимаются обучением подразделений ВСУ работе с техникой и вооружением, переданными Лондоном. Он также напомнил о сообщении британской стороны о гибели в декабре офицера вооружённых сил Великобритании Джорджа Хули, который, по официальной версии, погиб в результате несчастного случая во время обучения украинских военных.
Российский дипломат указал, что тема возможного участия британских военных в конфликте остаётся чувствительной с точки зрения международного права, поэтому, по его мнению, Лондон старается избегать публичного подтверждения подобных фактов.
Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что число британских военнослужащих на территории Украины увеличилось с июля 2024 года, после парламентских выборов в стране.