Посол РФ: британские офицеры работают на Украине под прикрытием посольства

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что на территории Украины, по его словам, действуют британские кадровые офицеры, часть из которых работает под прикрытием дипломатической миссии Великобритании. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что речь идёт, в частности, о советниках, находящихся в Киеве, а также о специалистах, участвующих в подготовке украинских военных.