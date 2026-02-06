«Тревожно и неожиданно»: видео с Шавкатом Рахмоновым удивило американского бойца UFC

Американец признался, что посочувствовал Рахмонову. «Когда Рахмонова показали на видео, он был не просто человеком, передвигающимся на костылях. У него даже были какие-то специальные крепления на запястьях, видели? Казалось, будто он попал в серьезную беду. Я ему сочувствовал, когда видел это. Это было тревожно и неожиданно. Я удивился, поэтому даже уточнил, точно ли это был Рахмонов», — поделился Соннен.