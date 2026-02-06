«Тревожно и неожиданно»: видео с Шавкатом Рахмоновым удивило американского бойца UFC

Американец признался, что посочувствовал Рахмонову. «Когда Рахмонова показали на видео, он был не просто человеком, передвигающимся на костылях. У него даже были какие-то специальные крепления на запястьях, видели? Казалось, будто он попал в серьезную беду. Я ему сочувствовал, когда видел это. Это было тревожно и неожиданно. Я удивился, поэтому даже уточнил, точно ли это был Рахмонов», — поделился Соннен.
Ранее мы писали, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который не дрался уже длительное время, получил новую травму. Теперь его выход на октагон снова откладывается практически на год. После этого сам Шавкат Рахмонов сделал заявление о своих проблемах со здоровьем. Сейчас он занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг). Выше него находятся только россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена — действующий и бывший чемпионы соответственно.