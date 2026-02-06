Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арест автомобиля заставил жителя Хабаровского края погасить долг экс-жене

Мужчина отказался добровольно компенсировать бывшей жене долю совместно нажитого имущества.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае судебные приставы обеспечили исполнение решения суда по бракоразводному процессу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогам разбирательства квартира осталась у мужчины, но суд обязал его выплатить бывшей супруге 500 тыс. рублей в качестве компенсации. Поскольку мужчина не пожелал погасить долг добровольно, женщина обратилась в службу судебных приставов.

Исполнительное производство возбудили в отделении по Советско‑Гаванскому району. Должника официально уведомили о начале процедуры, однако он не предпринял шагов к погашению задолженности.

Сотрудники службы выяснили, что в собственности мужчины находится японский автомобиль. На транспортное средство наложили арест. Приставы предупредили: если сумма не будет выплачена в установленный законом срок, автомобиль передадут на реализацию.

Чтобы не лишиться машины, житель Хабаровского края в итоге погасил всю сумму задолженности перед бывшей супругой.