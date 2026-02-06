Арест автомобиля заставил жителя Хабаровского края погасить долг экс-жене

В Хабаровском крае судебные приставы обеспечили исполнение решения суда по бракоразводному процессу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По итогам разбирательства квартира осталась у мужчины, но суд обязал его выплатить бывшей супруге 500 тыс. рублей в качестве компенсации. Поскольку мужчина не пожелал погасить долг добровольно, женщина обратилась в службу судебных приставов.
Исполнительное производство возбудили в отделении по Советско‑Гаванскому району. Должника официально уведомили о начале процедуры, однако он не предпринял шагов к погашению задолженности.
Сотрудники службы выяснили, что в собственности мужчины находится японский автомобиль. На транспортное средство наложили арест. Приставы предупредили: если сумма не будет выплачена в установленный законом срок, автомобиль передадут на реализацию.
Чтобы не лишиться машины, житель Хабаровского края в итоге погасил всю сумму задолженности перед бывшей супругой.