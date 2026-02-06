Ричмонд
Болельщик вывесил российский флаг на хоккейном матче Олимпиады в Италии

Во время матча хоккейных сборных США и Чехии на Олимпийских играх в Италии на трибуне появился российский флаг. Об этом сообщило чешское издание Sport.cz.

Один из зрителей разместил триколор за скамейкой запасных команды Чехии. Когда представитель менеджмента турнира сняла флаг, болельщик подошел к ней, отнял его и вернулся на свое место.

Согласно информации портала, в этот момент на трибунах находились высокопоставленные американские гости — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которые прибыли поддержать сборную США. Матч завершился победой американской команды со счетом 5:1.

Испанские футбольные фанаты развернули на трибуне флаг ДНР во время матча против киевского «Динамо». Инцидент произошел во время матча Лиги Европы между клубом «Реал Сосьедад» и украинской командой и очень возмутил украинских болельщиков.

Президент Сербии Александр Вучич поднял флаг России на матче Лиги наций УЕФА. Перед матчем между сборными Сербии и Швейцарии Вучич развернул шарф. На одной половине был сербский флаг, а на другой — российский триколор.

