Иркутская область вошла в топ-20 по доступности бензина АИ-92

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю матери и сына из Братска, которые мечтали об отпуске в Сочи. Они полностью оплатили путевку у, казалось, проверенного туроператора, однако столкнулись с проблемой. Перед самым вылетом узнали, что их нет ни в списке пассажиров рейса самолета, ни в брони гостиницы. Разбираемся, что случилось.