Иркутская область вошла в топ-20 по доступности бензина АИ-92

На среднюю зарплату в регионе можно купить 1272 литра топлива.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Несмотря на рост цен, жители Иркутской области могут позволить себе довольно много бензина АИ-92. Регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге доступности этого топлива.

Согласно исследованию РИА Новости, на среднюю зарплату в Приангарье можно купить 1272 литра бензина. В декабре 2025 года литр АИ-92 стоил в области 64,21 рубля. За год цена выросла на 15,1%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там на среднюю зарплату можно приобрести от 2,4 до 2,5 тысяч литров топлива. Меньше всего бензина на зарплату могут купить в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии — от 601 до 640 литров.

