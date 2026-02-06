Иркутская область вошла в топ-20 по доступности бензина АИ-92

Несмотря на рост цен, жители Иркутской области могут позволить себе довольно много бензина АИ-92. Регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге доступности этого топлива.
Согласно исследованию РИА Новости, на среднюю зарплату в Приангарье можно купить 1272 литра бензина. В декабре 2025 года литр АИ-92 стоил в области 64,21 рубля. За год цена выросла на 15,1%.
Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там на среднюю зарплату можно приобрести от 2,4 до 2,5 тысяч литров топлива. Меньше всего бензина на зарплату могут купить в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии — от 601 до 640 литров.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю матери и сына из Братска, которые мечтали об отпуске в Сочи. Они полностью оплатили путевку у, казалось, проверенного туроператора, однако столкнулись с проблемой. Перед самым вылетом узнали, что их нет ни в списке пассажиров рейса самолета, ни в брони гостиницы. Разбираемся, что случилось.