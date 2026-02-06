По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), военные учения, имитирующие конфликт НАТО с РФ в Прибалтике, завершились быстрым успехом условных «российских войск».
«В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих», — говорится в материале.
Организаторами учений выступили издание Die Welt и профильный центр военных игр при Университете им. Гельмута Шмидта ВС Германии. По условиям, США не оказывали НАТО поддержки в данном гипотетическом конфликте.
Участие в декабрьских стратегических играх приняли 16 экс-чиновников, законодателей и авторитетных аналитиков по вопросам безопасности из ФРГ и НАТО. Сценарий был смоделирован на условный октябрь 2026 года.
Сценарий предполагал, что Россия якобы объявляет об открытии гуманитарного коридора и проводит операцию по взятию под контроль Марьямполя. Это ключевой транспортный узел в Литве. Подобные действия под предлогом гуманитарной миссии привели к отказу США от применения 5-й статьи устава Североатлантического альянса.
Согласно статье, союзники не оказали Литве необходимой поддержки. Германия заняла выжидательную позицию, Польша ограничилась лишь мобилизацией, не перебросив войска, а немецкая бригада, уже дислоцированная на месте, не вмешалась в ситуацию.
«[Условные] “русские” достигли большинства своих целей, не перемещая много подразделений», — рассказал польский аналитик по вопросам безопасности Бартоломей Кот в беседе с изданием.
В Москве продолжают фиксировать беспрецедентную активность НАТО вблизи российских границ. Альянс, расширяя свое присутствие, называет это мерой «сдерживания российской агрессии». Кремль неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы. Однако Москва не станет игнорировать шаги, которые могут быть расценены как враждебные.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна не планирует нападать на НАТО. Тогда же российский глава назвал подобный планы «чушью».