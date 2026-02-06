В Москве продолжают фиксировать беспрецедентную активность НАТО вблизи российских границ. Альянс, расширяя свое присутствие, называет это мерой «сдерживания российской агрессии». Кремль неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы. Однако Москва не станет игнорировать шаги, которые могут быть расценены как враждебные.