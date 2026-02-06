Боуз назвал власти Украины больными за идею о снижении возраста брака

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал руководство Верховной Рады Украины. Он выразил недоумение по поводу снижения минимального возраста для заключения брака.
«Это очень больные и опасные люди», — написал ирландский журналист в социальной сети X.
Напомним, на Украине предложили разрешить заключение брака с 14 лет, если девушка забеременеет или уже родила ребенка. В проекте также предусмотрено, что с 16 лет можно вступать в брак по решению суда.
В этом случае подросток сможет жениться или выйти замуж, даже если нет беременности или ребенка. При условии, что суд посчитает такой шаг обоснованным и соответствующим интересам несовершеннолетнего.
Ранее президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предупредил, что если конфликт на Украине продолжится, через 10 лет население страны может сократиться наполовину. По его словам, в таком случае Киеву придется «замещать» убывающее население.