Отопление отключат на нескольких улицах Академгородка 6 февраля

В Академгородке 6 февраля с 9:00 до 20:00 будет временно отключено отопление.

Источник: Om1 Новосибирск

В Академгородке 6 февраля временно отключат отопление. Плановые работы начнутся в 9:00 и продлятся до 20:00. Информацию о предстоящем отключении разместили на портале «Мой Новосибирск».

Тепло будет временно отсутствовать на улицах Вахтангова, 2-й Миргородской, Сиреневой, Шлюзовой, Бердском шоссе, Университетском проспекте и прилегающих территориях. Работы проведёт Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление эксплуатации ведомственного жилья».

Кстати, погодные условия в день отключения будут заметно мягче привычных февральских морозов. После холодной ночи температура к полудню поднимется до +1 градуса.