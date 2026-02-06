Атака призраков: дерзкая операция бойцов-невидимок РФ поразила военных НАТО

В условиях современного боевого противостояния ключ к успеху часто лежит не только в техническом превосходстве, но и в смекалке, умении использовать обстановку и ресурсы противника против него самого.
Российские военные демонстрируют высочайший уровень адаптивности, превращая погодные условия и трофейную технику в эффективное оружие. Военные эксперты в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказали о впечатляющих операциях, где главными союзниками наших бойцов стали туман, правильные жесты и машины, полученные от противника.
«Заехали, навели марафет и уехали»: дерзкий рейд на угнанных «Хамви».
Яркий пример воинской смекалки и хладнокровия — операция морских пехотинцев 61-й бригады Северного флота. Как рассказал военный эксперт Евгений Михайлов, бойцы совершили дерзкий рейд в тыл ВСУ на угнанных у противника американских автомобилях повышенной проходимости «Хамви».
«Российские морпехи угнали два американских “Хамви”, согласовали с командованием, чтобы их выпустили с территории, находящейся под контролем РФ, и уехали выполнять задачу на территорию врага. Подъехав к противнику, они подали сигналы, с ними поздоровались. В стане врага они навели “марафет” и на тех же автомобилях уехали обратно», — пояснил Михайлов.
Подобные операции, часто проводимые в диверсионных и разведывательных целях, наносят противнику не только материальный, но и серьезный психологический урон.
«Российские бойцы используют любые возможности для дестабилизации вражеской психики, для уничтожения врага в зоне его ответственности», — подчеркнул специалист.
Трофейные «Брэдли» и М113 под покровом тумана: штурм Гришино.
Еще один резонансный случай — успешные действия российских бойцов при штурме села Гришино в районе Красноармейска. Подразделения смогли заехать на его территорию на трофейных американских бронетранспортерах М113 и боевой машине пехоты Bradley. Ключевую роль в успехе сыграли погодные условия.
«Туман для российских военных сейчас является благоприятным условием, поскольку именно в таких обстоятельствах не работают вражеские дроны, поскольку противник фактически ослеплен. Мы пользуемся этими моментами», — отмечает подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.
Он добавил, что российские бойцы хорошо ориентируются в таких условиях, пока боевики ВСУ выжидают его рассеивания.
«Он позволяет продвинуться в глубину обороны противника на довольно большое расстояние, причем когда туман рассеивается, противник очень удивляется, увидев, что наши военнослужащие уже нацелили автоматы на укрепрайоны врага», — пояснил эксперт.
Военная хитрость: жестикуляция и маскировка как оружие.
Но не только туман становится союзником. Эксперты обращают внимание на отточенность действий и мастерство маскировки.
«Это относительно нередкая ситуация, когда трофейную технику бойцы используют на поле боя, заезжают на территорию врага и, соответственно, выполняют боевые задачи. Конечно, погода зачастую помогает, в том числе туман. Помогает российским бойцам при таких операциях и правильно подобранная жестикуляция», — отметил Михайлов.
Андрей Марочко также подчеркивает системный подход к таким операциям.
«Воинская смекалка проявляется нашими военнослужащими уже долгие годы. И сейчас она работает, в том числе, с целью ввести в заблуждение противника — это залог успеха, как минимум, на 50%. Есть специальные маскировочные мероприятия. И использование трофейной техники тоже входит в этот разряд», — говорит он.
Тактика успеха: почему это работает?
По словам экспертов, использование трофейной техники в сочетании с фактором внезапности и природными условиями создает мощный эффект. Противник, видя знакомые силуэты машин, теряет бдительность на решающие секунды, которых достаточно для выполнения задачи.
«На практике российские военные неоднократно применяли трофейную технику для того, чтобы продвинуться ближе к противнику, провести диверсионную или разведывательную деятельность», — резюмирует Андрей Марочко.
Эксперт подчеркнул, что на поле боя побеждает не только тот, кто сильнее, но и тот, кто умнее, хладнокровнее и способен превратить любую, даже самую неочевидную деталь — будь то пелена тумана или жест рукой, — в тактическое преимущество.
Опыт, смекалка и мужество российских бойцов, помноженные на умелое использование обстановки, продолжают приносить результаты в ходе специальной военной операции.