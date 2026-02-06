Пассажиров удивили цены в аэропортах Новосибирска и Екатеринбурга

Жители Новосибирска снова обратили внимание на высокие цены в кафе и ресторанах аэропорта Толмачёво. Сравнение с аэропортом Кольцово в Екатеринбурге показало, что в Новосибирске цены выше.
Жительница Новосибирска Надежда поделилась своими наблюдениями после поездки в Екатеринбург в феврале. Во время перелётов в обе стороны они с дочерью посещали кафе в аэропортах.
Женщина отметила, что в аэропортах всегда дороже, чем в городе, из-за особых условий аренды. Однако её удивило, что в Толмачёво цены выше, чем в Кольцово, примерно на 600−700 рублей за обед на двоих.
В аэропортах Толмачёво и Кольцово есть рестораны одной сети. В Толмачёво средний чек составляет 1500 рублей, а в Кольцово — около 1000 рублей.
Цены на воду в аэропорту Новосибирска, по словам пассажирки, также выше, чем в Екатеринбурге. В Толмачёво бутылка воды объёмом 0,5 литра стоит от 200 до 400 рублей, в то время как в Кольцово цена составляет около 160 рублей, сообщает infopro54.
Оба аэропорта — Толмачёво и Кольцово — являются международными и имеют сопоставимый пассажиропоток и инфраструктуру. Однако они принадлежат разным холдингам.
Татьяна Картавых