Сибиряки обсудили риск покупки поддельного сливочного масла

«Хорошо хоть выявлять стали, а то раньше же просто продавалось все тихо и незаметно», — замечает Григорий Д.
Другие обращают внимание, что контроль за процессом со стороны профильных структур оказался недостаточным.
«Т.е. контролирующие органы не справляются со своей работой и просят помощи у населения?», — удивляется Владимир К.
Читатели удивляются, что хотя официальные органы признают наличие проблемы, но не называют конкретные сфальсифицированные марки.
«Назовите эти марки — всё кончится!», — настаивает Вадим Ж.
Сибиряки также поделились своим опытом как избежать рисков.
«Я так просто по коду проверяю и беру одно и тоже», — сообщила Вика Б.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Новосибирске выявили случаи продажи фальсифицированного сливочного масла.