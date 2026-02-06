Ричмонд
Сибиряки обсудили риск покупки поддельного сливочного масла

НОВОСИБИРСК, 6 февраля, ФедералПресс. Жители Сибири удивились наличию в торговых сетях поддельного сливочного масла. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: Monika Grabkowska/CC0

«Хорошо хоть выявлять стали, а то раньше же просто продавалось все тихо и незаметно», — замечает Григорий Д.

Другие обращают внимание, что контроль за процессом со стороны профильных структур оказался недостаточным.

«Т.е. контролирующие органы не справляются со своей работой и просят помощи у населения?», — удивляется Владимир К.

Читатели удивляются, что хотя официальные органы признают наличие проблемы, но не называют конкретные сфальсифицированные марки.

«Назовите эти марки — всё кончится!», — настаивает Вадим Ж.

Сибиряки также поделились своим опытом как избежать рисков.

«Я так просто по коду проверяю и беру одно и тоже», — сообщила Вика Б.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Новосибирске выявили случаи продажи фальсифицированного сливочного масла.