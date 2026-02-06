Три села в Ульчском районе оказались без связи с внешним миром

— Обычно ледовая переправа у нас начинает действовать после нового года, но нынче она официально так еще и не открывалась из-за погодных аномалий, — говорит глава Тырского сельского поселения Татьяна Точилина. — Выпало очень много снега и не было таких сильных морозов, чтобы лед достаточно промерз. Бульдозеристы продолжают чистить зимник, но на льду выступила вода, которую выдавливают горные речки. Думали, что сможем открыть переправу на этой неделе, но не получается. Возможно, уже только на следующей неделе.