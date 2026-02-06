Три села в Ульчском районе оказались без связи с внешним миром

Жители сёл Тыр, Тахта, Кальма в Ульчском районе уже три недели остаются отрезанными от внешнего мира. Ледовая переправа закрыта, других возможностей выбраться на противоположный берег Амура нет. Люди не могут получить почту и отправить свою, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Обычно ледовая переправа у нас начинает действовать после нового года, но нынче она официально так еще и не открывалась из-за погодных аномалий, — говорит глава Тырского сельского поселения Татьяна Точилина. — Выпало очень много снега и не было таких сильных морозов, чтобы лед достаточно промерз. Бульдозеристы продолжают чистить зимник, но на льду выступила вода, которую выдавливают горные речки. Думали, что сможем открыть переправу на этой неделе, но не получается. Возможно, уже только на следующей неделе.
Единственный транспорт, который может ходить в этих условиях — снегоход. Если он, конечно, есть. Запас продуктов предприниматели делают с началом ледостава, а молочку, овощи, фрукты завозят именно снегоходами. Цены в магазинах сразу взлетают.
Что касается медицинской помощи, то в Тыре есть фельдшер, которая может оказать первую помощь. Если возникают случаи посерьезнее, вызывают санавиацию.
Даже если переправу и откроют, грузоподъемность машин будет ограничена 7 тоннами. Слишком непрочный лед нынче из-за оттепелей и снегопадов.
По словам главы, если зимник и заработает в середине февраля, через месяц он может вновь закрыться. А потому во время недавней встречи с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным во время его поездки в Ульчский район, люди подняли вопрос транспортной доступности.
Глава региона сказал, что в правительстве обсуждается возможность запуска вертолетных маршрутов на этих направлениях. Он пообещал добавить их в полетную программу, которая сейчас восстанавливается после длительного время, когда вертолеты в Хабаровском крае почти не работали.