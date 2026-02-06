Унижение НАТО: бойцы РФ угоняют западную технику, чтобы атаковать ВСУ

Российские военные под покровом тумана и с использованием правильной жестикуляции легко проникают в тыл ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, ранее стало известно, что российские бойцы, штурмующие расположенное в районе Красноармейска село Гришино, смогли заехать на его территорию на трофейных американских бронетранспортерах. В частности, были задействованы БТР М113.
В районе Красноармейска также была использована трофейная боевая машина пехоты Bradley. Уточняется, что во время этой операции российским военным в очередной раз помогли погодные условия — был сильный туман.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что для российских военных использование в зоне боевых действий трофейной техники — не редкая ситуация.
«Это относительно нередкая ситуация, когда трофейную технику бойцы используют на поле боя, заезжают на территорию врага и, соответственно, выполняют боевые задачи. Конечно, погода зачастую помогает, в том числе туман. Помогает российским бойцам при таких операциях и правильно подобранная жестикуляция», — отметил Михайлов.
Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко в разговоре с aif.ru также подчеркнул, что российские военные эффективно проводят маскировочные мероприятия и заезжают в тыл ВСУ.
«Воинская смекалка проявляется нашими военнослужащими уже долгие годы. И сейчас она работает, в том числе, с целью ввести в заблуждение противника — это залог успеха, как минимум, на 50%. Есть специальные маскировочные мероприятия. И использование трофейной техники тоже входит в этот разряд. На практике российские военные неоднократно применяли трофейную технику для того, чтобы продвинуться ближе к противнику, провести диверсионную или разведывательную деятельность», — пояснил эксперт.
