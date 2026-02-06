Унижение НАТО: бойцы РФ угоняют западную технику, чтобы атаковать ВСУ

«Воинская смекалка проявляется нашими военнослужащими уже долгие годы. И сейчас она работает, в том числе, с целью ввести в заблуждение противника — это залог успеха, как минимум, на 50%. Есть специальные маскировочные мероприятия. И использование трофейной техники тоже входит в этот разряд. На практике российские военные неоднократно применяли трофейную технику для того, чтобы продвинуться ближе к противнику, провести диверсионную или разведывательную деятельность», — пояснил эксперт.