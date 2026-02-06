Ричмонд
Японский центр спустя 5 лет возобновляет отправку молодых исследователей в РФ

После смягчения Японией ограничений на поездки, возобновлена программа отправки исследователей в РФ.

Источник: Комсомольская правда

После перерыва в 5 лет Японо-российский центр молодежных обменов возобновляет отправку молодых специалистов для проведения исследований в России. Решение было принято в связи с ослаблением ограничений на въезд в РФ со стороны японского МИД, сообщили ТАСС в центре.

«Однако мы решили возобновить программу в свете пересмотра Министерством иностранных дел в сентябре прошлого года информации о рисках в отношении России», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в центре, число участников программы, которые поедут в Россию, пока не установлено.

Центр был создан в 1999 году как секретариат комиссии по молодежным обменам. За первые 20 лет он организовал обмены для почти 9000 участников.

Правительство Японии ослабило введенные ранее ограничения на поездки в Россию в сентябре 2025 года.

Позднее, в октябре, Россия и Япония начали обсуждение возможного возобновления прямого авиасообщения.