Японский центр спустя 5 лет возобновляет отправку молодых исследователей в РФ

После перерыва в 5 лет Японо-российский центр молодежных обменов возобновляет отправку молодых специалистов для проведения исследований в России. Решение было принято в связи с ослаблением ограничений на въезд в РФ со стороны японского МИД, сообщили ТАСС в центре.
«Однако мы решили возобновить программу в свете пересмотра Министерством иностранных дел в сентябре прошлого года информации о рисках в отношении России», — рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в центре, число участников программы, которые поедут в Россию, пока не установлено.
Центр был создан в 1999 году как секретариат комиссии по молодежным обменам. За первые 20 лет он организовал обмены для почти 9000 участников.
Правительство Японии ослабило введенные ранее ограничения на поездки в Россию в сентябре 2025 года.
Позднее, в октябре, Россия и Япония начали обсуждение возможного возобновления прямого авиасообщения.