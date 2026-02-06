Японский центр спустя 5 лет возобновляет отправку молодых исследователей в РФ

После перерыва в 5 лет Японо-российский центр молодежных обменов возобновляет отправку молодых специалистов для проведения исследований в России. Решение было принято в связи с ослаблением ограничений на въезд в РФ со стороны японского МИД, сообщили ТАСС в центре.