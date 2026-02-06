После упорной борьбы за жизнь тройняшки из Шымкента поехали домой к своим братьям и сестрам

«В первые три дня они находились под постоянным наблюдением врачей в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Дети получали поддержку дыхания и боролись за жизнь. Позднее малыши были переведены в отделение патологии новорожденных, где продолжались лечение и уход», — говорится в сообщении.