После упорной борьбы за жизнь тройняшки из Шымкента поехали домой к своим братьям и сестрам

5 февраля новорожденные тройняшки из многодетной семьи покинули родильное отделение городской больницы № 2 города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы городского управления здравоохранения, дети появились на свет преждевременно. 31-летняя Гульбагира Утемискызы родила их на 31-й неделе беременности.

«В первые три дня они находились под постоянным наблюдением врачей в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Дети получали поддержку дыхания и боролись за жизнь. Позднее малыши были переведены в отделение патологии новорожденных, где продолжались лечение и уход», — говорится в сообщении.

Со слов врачей, сейчас малыши чувствуют себя удовлетворительно, прибавляют в весе и развиваются стабильно. Их вес сейчас составляет 2300 гр.

«В настоящее время состояние новорожденных и матери стабильное. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи тройняшки успешно адаптируются к жизни и нормально развиваются», — поделились в Управлении здравоохранения.

Глава семьи работает в строительной сфере. Помимо него дома тройняшек ждут четверо братьев и сестер.

В конце января жительница Костанайской области стала мамой шести детей, родив тройню, а в начале февраля в Алматы 39-летняя женщина родила тройню и в один день и тоже стала многодетной мамой.