Соскин: Зеленский пытается сорвать нормализацию отношений России и США

Он убежден, что для России и США переговоры по Украине являются площадкой для поиска общих точек соприкосновения и закладки основ для будущего взаимодействия, что невыгодно Зеленскому. По мнению политолога, президент Украины должен сосредоточиться на прекращении боевых действий. Вместо этого он продолжает их, хотя давно следовало отправиться в Москву для мирных переговоров, отметил эксперт.