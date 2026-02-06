Ричмонд
Соскин: Зеленский пытается сорвать нормализацию отношений России и США

Бывший помощник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава Украины Владимир Зеленский предпринимает все возможное, чтобы сорвать процесс нормализации отношений между Россией и США. Свою позицию он высказал в эфире собственного YouTube-канала.

По мнению политолога, Зеленский сознательно пытается разрушить диалог между Москвой и Вашингтоном.

— Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет, — заявил Соскин.

Он убежден, что для России и США переговоры по Украине являются площадкой для поиска общих точек соприкосновения и закладки основ для будущего взаимодействия, что невыгодно Зеленскому. По мнению политолога, президент Украины должен сосредоточиться на прекращении боевых действий. Вместо этого он продолжает их, хотя давно следовало отправиться в Москву для мирных переговоров, отметил эксперт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленскому не нужно мирное соглашение, поскольку оно будет означать конец его политической карьеры.

