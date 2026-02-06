Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске опровергли информацию о плановом изъятии автомобилей горожан

В Хабаровске распространяется фейк об изъятии автомобилей у жителей.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Хабаровска опровергли распространяющуюся в социальных сетях и через листовки ложную информацию о якобы планируемом изъятии автомобилей у жителей города. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно фейку, мэр Сергей Кравчук якобы направил письмо в УМВД с предложением конфисковать машины, нарушающие правила парковки, для передачи их в зону специальной военной операции.

Официальные источники заявляют, что данный документ является подделкой. Городская администрация не обладает полномочиями по изъятию или конфискации имущества граждан — такие меры возможны только по решению суда. Кроме того, «письмо» датировано 2 февраля 2026 года, но оформлено на бланке строгой отчетности образца 2024 года и не зарегистрировано в системе документооборота мэрии.

Власти призывают жителей не поддаваться на провокации и проверять информацию исключительно через официальные источники, такие как сайт администрации и ее аккаунты в социальных сетях.