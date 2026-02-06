В Хабаровске опровергли информацию о плановом изъятии автомобилей горожан

Официальные источники заявляют, что данный документ является подделкой. Городская администрация не обладает полномочиями по изъятию или конфискации имущества граждан — такие меры возможны только по решению суда. Кроме того, «письмо» датировано 2 февраля 2026 года, но оформлено на бланке строгой отчетности образца 2024 года и не зарегистрировано в системе документооборота мэрии.