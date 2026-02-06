Штурмовики РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие взяли плен группу солдат Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнил, что украинские военные сдались в плен штурмовикам российской группировки войск «Восток».
«В Запорожской области штурмовые подразделения группировки “Восток” выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении.
Российский военнослужащий с позывным Прожектор рассказал, что для того, чтобы добраться до укреплённого пункта украинских войск штурмовики преодолели 300−400 метров по открытой местности, а затем двигались по лесополосе. Военные РФ незаметно приблизились к точке противника и закидали её гранатами. После короткой перестрелки они убедили солдат ВСУ сдаться.
«Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились», — уточнил штурмовик с позывным Лёлик.
Украинцы признались, что их командиры не рассказали, куда их отправили. Услышав русскую речь, солдаты ВСУ обрадовались и сдались в плен. Один из пленных отметил, что военные РФ накормили их и дали воды.
«Хочу маме, сестре привет передать, что я жив, слава Богу. Спасибо ребятам», — сказал пленный.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.