Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 07:30 закрыты республиканские автодороги в Павлодарской области

В Павлодарской области из-за непогоды перекрыли ещё несколько республиканских трасс, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Павлодарской области вновь осложнилась дорожная обстановка. Из-за резкого ухудшения погодных условий утром 6 февраля 2026 года было принято решение временно ограничить движение транспорта на ряде автодорог республиканского значения. Причина — метель, сильный ветер и резкое снижение видимости, создающие повышенную угрозу для водителей.

По официальной информации, с 07:30 движение для всех видов автотранспорта закрыто на следующих участках:

Какие трассы перекрыты.

Автодорога «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара».

участок км 0−231 — от границы Карагандинской области до посёлка Калкаман; Автодорога «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)».

участок км 191−390 — от села Мичурино до границы с Российской Федерацией.

На этих направлениях наблюдаются снежные заносы, сильные порывы ветра и практически нулевая видимость, что делает движение небезопасным даже для опытных водителей.

Когда откроют дороги.

По предварительным данным дорожных служб, ориентировочное время открытия трасс — 6 февраля в 12:00. Однако окончательное решение будет принято с учётом фактической погоды и состояния проезжей части.

Что важно знать водителям.

Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и не выезжать на закрытые участки дорог. Такие меры принимаются исключительно в целях безопасности — в условиях метели риск аварий возрастает в разы.

Актуальную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр 1403.

Зима в Павлодарской области вновь напоминает: даже привычная дорога может стать опасной, если погода резко меняется.