С 07:30 закрыты республиканские автодороги в Павлодарской области

В Павлодарской области вновь осложнилась дорожная обстановка. Из-за резкого ухудшения погодных условий утром 6 февраля 2026 года было принято решение временно ограничить движение транспорта на ряде автодорог республиканского значения. Причина — метель, сильный ветер и резкое снижение видимости, создающие повышенную угрозу для водителей.
По официальной информации, с 07:30 движение для всех видов автотранспорта закрыто на следующих участках:
Какие трассы перекрыты.
Автодорога «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара».
участок км 0−231 — от границы Карагандинской области до посёлка Калкаман; Автодорога «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)».
участок км 191−390 — от села Мичурино до границы с Российской Федерацией.
На этих направлениях наблюдаются снежные заносы, сильные порывы ветра и практически нулевая видимость, что делает движение небезопасным даже для опытных водителей.
Когда откроют дороги.
По предварительным данным дорожных служб, ориентировочное время открытия трасс — 6 февраля в 12:00. Однако окончательное решение будет принято с учётом фактической погоды и состояния проезжей части.
Что важно знать водителям.
Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и не выезжать на закрытые участки дорог. Такие меры принимаются исключительно в целях безопасности — в условиях метели риск аварий возрастает в разы.
Актуальную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр 1403.
Зима в Павлодарской области вновь напоминает: даже привычная дорога может стать опасной, если погода резко меняется.