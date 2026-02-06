Транспортный тариф в районе Омской области не продержался и года

Совет Таврического района Омской области, подводя итоги внеочередного заседания от 5 февраля 2026 года, анонсировал обновление тарифа на «перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» в пределах муниципального образования.
С 1 апреля 2026 года он составит 3,2 рубля за каждый километр пути, обозначено в официальной публикации. Какие-либо обоснования для смены тарифа не представлены.
Стоит отметить, что действующий до весны тариф в 3,04 рубля за километр пути по Таврическому району не продержался и года. Его приняли в июне 2025 года.
Напомним, с 1 января 2026 года объявлено о повышении стоимости проезда тарскими перевозчиками. При этом РЭК утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров на маршрутах по территории Омской области на 2026 год в 3,17 рубля за километр пути.