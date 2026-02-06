Транспортный тариф в районе Омской области не продержался и года

Напомним, с 1 января 2026 года объявлено о повышении стоимости проезда тарскими перевозчиками. При этом РЭК утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров на маршрутах по территории Омской области на 2026 год в 3,17 рубля за километр пути.