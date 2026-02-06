Хабаровчанин отсудил у кондитера расходы на лечение сломанного тортом зуба

— Кировский районный суд взыскал в пользу истца расходы на лечение зуба в размере 9,7 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере 14,8 тысяч рублей, почтовые расходы в размере 879 рублей. В доход муниципального образования городского округа «Город Хабаровск» с ответчика также взыскана государственная пошлина в размере 4 тысячи рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.