Хабаровчанин отсудил у кондитера расходы на лечение сломанного тортом зуба

В Хабаровске частный кондитер по решению суда возместит покупателю торта расходы на лечение сломанного об него зуба, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кондитерское изделие было сделано по заказу жены горожанина ему в подарок. Торт украшала фигурка кота, держащего покрытую мастикой штангу. Когда хабаровчанин надкусил штангу, то сколол передний верхний зуб, так как под мастикой находилась металлическая флористическая проволока.
Вылечив зуб, горожанин обратился в суд с иском к кондитеру. По его мнению, товар оказался небезопасным для здоровья, а информацию о дополнительных несъедобных элементах в торте он и его жена не получали.
— Кировский районный суд взыскал в пользу истца расходы на лечение зуба в размере 9,7 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере 14,8 тысяч рублей, почтовые расходы в размере 879 рублей. В доход муниципального образования городского округа «Город Хабаровск» с ответчика также взыскана государственная пошлина в размере 4 тысячи рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, жителю Бикина за перелом ноги на празднике предприятие заплатит 150 тысяч рублей.