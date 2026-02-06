В Бодайбо начали подключать к теплу школы после аварии

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что на Усть-Илимском водохранилище произошла трагедия. Семья каталась на арендованном катамаране по заливу. Внезапно 13-летний подросток упал за борт. Его отец, не задумываясь, бросился ему на помощь. Парня он спас, но сам пошел ко дну. На днях суд вынес приговор. Оказалось, все произошло из-за халатности бывшего администратора турбазы. Подробности здесь.