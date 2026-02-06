В Бодайбо начали подключать к теплу школы после аварии

В Бодайбо продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии. Напомним, 30 января из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные, оставив без тепла и воды около 1,3 тысячи человек. По ситуации на шесть утра 6 февраля 2026 года одна из котельных работает стабильно и подает тепло в сеть.
— С 8 часов утра мы начинаем подключать социально важные объекты — школу № 3 и коррекционную школу. Далее выходим на улицу Ремесленную и планируем подключить там дома к 13:00. Также собираемся начать работу на улице Садовой. Средства есть, бригады в полной готовности, работа продолжается, — сообщил мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев.
Параллельно администрация совместно с жилищной инспекцией проводит обходы жилых домов. Специалисты фиксируют, где до сих пор нет тепла и воды, а где жители используют другие источники отопления. Эта сверка нужна, чтобы точнее определить границы зоны ЧС и круг пострадавших.
Мэр также поблагодарил всех, кто помогает устранять последствия аварии. Он отметил мэров других городов и поселков, которые направили в Бодайбо свои бригады, а также местные предприятия, предоставляющие материалы, технику и жилье для рабочих.
