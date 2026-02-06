Ричмонд
Передвижной ветеринарный центр в Евпатории оказал помощь 15 птицам

В Евпатории заработал необычный передвижной ветеринарный центр.

Источник: Соцсети

Он расположен на набережной им. В. Терешковой.

Здесь специалисты осматривают и при необходимости лечат диких птиц. Ослабленные птицы получают уход и правильное питание в специальном вагончике.

Только за последнюю неделю оказали помощь 15 пернатым.