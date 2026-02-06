Передвижной ветеринарный центр в Евпатории оказал помощь 15 птицам

Он расположен на набережной им. В. Терешковой.
Здесь специалисты осматривают и при необходимости лечат диких птиц. Ослабленные птицы получают уход и правильное питание в специальном вагончике.
Только за последнюю неделю оказали помощь 15 пернатым.
В Евпатории заработал необычный передвижной ветеринарный центр.
Он расположен на набережной им. В. Терешковой.
Здесь специалисты осматривают и при необходимости лечат диких птиц. Ослабленные птицы получают уход и правильное питание в специальном вагончике.
Только за последнюю неделю оказали помощь 15 пернатым.