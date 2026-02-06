В России готовятся изменить процедуру контроля техосмотра: что хотят ввести

В России могут ужесточить правила техосмотра уже с 1 сентября. Проект соответствующих поправок готов к отправке на рассмотрение в правительство. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
«Готовится заключение по итогам анализа по выявлению избыточных обязанностей и расходов бизнеса, а также бюджетных трат с целью последующего вынесения на рассмотрение в правительство», — сказал источник.
Идея внесения изменений, направленных на усиление контроля за процедурой техосмотра, принадлежит МВД РФ.
Предполагается, что поправки позволят отключать от Единой системы техосмотра операторов, уличенных в нарушениях, без необходимости согласия Союза страховщиков. Это направлено на борьбу с мошенническими схемами с фальшивыми диагностическими картами.
Кроме того, изменения могут позволить операторам проверять автомобиль через федеральную информационную систему «Такси». Это необходимо для того, чтобы такси, обязанные проходить техосмотр дважды в год, не могли уклониться от этой процедуры.
Проект также упрощает процедуру техосмотра для ряда автовладельцев, вводя возможность предоставлять выписку из электронного реестра транспортных средств вместо оригинала свидетельства о регистрации.
В свою очередь KP.RU предупреждал, что в России с начала 2026 года в среднем на 9,7% подорожает техосмотр.