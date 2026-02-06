Стало известно, как русские морпехи на угнанных «Хамви» ворвались в тыл ВСУ

«Российские морпехи угнали два американских “Хамви”, согласовали с командованием, чтобы их выпустили с территории, находящейся под контролем РФ, и уехали выполнять задачу на территорию врага. Подъехав к противнику, они подали сигналы, с ними поздоровались. В стане врага они навели “марафет” и на тех же автомобилях уехали обратно», — пояснил Михайлов.