Стало известно, как русские морпехи на угнанных «Хамви» ворвались в тыл ВСУ

Российские морпехи из 61-й бригады Северного флота совершили дерзкий рейд в тыл ВСУ на угнанных у противника американских автомобилях повышенной проходимости «Хамви». Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал aif.ru детали успешной операции.
«Российские морпехи угнали два американских “Хамви”, согласовали с командованием, чтобы их выпустили с территории, находящейся под контролем РФ, и уехали выполнять задачу на территорию врага. Подъехав к противнику, они подали сигналы, с ними поздоровались. В стане врага они навели “марафет” и на тех же автомобилях уехали обратно», — пояснил Михайлов.
Подобные операции зачастую проводятся в диверсионных и разведывательных целях.
«Российские бойцы используют любые возможности для дестабилизации вражеской психики, для уничтожения врага в зоне его ответственности», — отметил специалист.
Михайлов добавил, что нередко российским военным в таких операциях помогает погода. Как, например, при штурме расположенного в районе Красноармейска села Гришино.
Бойцы ВС РФ заехали туда на трофейных американских бронетранспортерах. Также была использована трофейная боевая машина пехоты Bradley.
Ранее Минобороны РФ показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку.