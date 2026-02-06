В Омске в пятницу скопились жуткие пробки и ДТП

Так, авария произошла в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Звездова в сторону центра. Еще одно ДТП — на пересечении Иртышской набережной и Циолковского в сторону ЛАО; здесь скопилась огромная пробка в обоих направлениях. На улице Конева зафиксирована авария в сторону метромоста, а вместе с тем большие заторы наблюдаются на Конева и 70 лет Октября. На улице Кирова — ДТП при выезде с Барабинской.