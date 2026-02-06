В Омске в пятницу скопились жуткие пробки и ДТП

Утром пятницы, 6 февраля 2026 года, Омск, судя по всему, переживает последствия обильного снегопада. На дорогах скопились жуткие, по мнению автора, пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на момент публикации загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Также на карте ресурса насчитывается несколько ДТП.
Так, авария произошла в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Звездова в сторону центра. Еще одно ДТП — на пересечении Иртышской набережной и Циолковского в сторону ЛАО; здесь скопилась огромная пробка в обоих направлениях. На улице Конева зафиксирована авария в сторону метромоста, а вместе с тем большие заторы наблюдаются на Конева и 70 лет Октября. На улице Кирова — ДТП при выезде с Барабинской.
Самые большие пробки этим утром также скопились по проспекту Маркса, Красному Пути, Ленинградскому мосту в сторону центра, улицам Думской, Герцена, 4-й Транспортной, Богдана Хмельницкого, Демьяна Бедного и другим.