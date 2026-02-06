Ричмонд
В аэропорту Калуги полчаса действовал план «Ковёр»

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на полёты, через 29 минут их сняли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в 04:52 по московскому времени. Сняты в 05:21. Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

А ранее Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, применялись американские ракеты HIMARS. В ряде районов города произошли отключения электроэнергии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о большом объёме повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов.

