В аэропорту Калуги полчаса действовал план «Ковёр»

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в 04:52 по московскому времени. Сняты в 05:21. Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
А ранее Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, применялись американские ракеты HIMARS. В ряде районов города произошли отключения электроэнергии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о большом объёме повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов.
