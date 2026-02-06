«Орешник» готов к пуску: центр управления БПЛА в Киеве взят под прицел

Вооружения, которым может быть уничтожен единый мозговой центр управления беспилотниками ВСУ, у ВС РФ предостаточно, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Об этом он сказал, комментируя атаку противника с применением БПЛА на Ростовскую область в ночь на 5 февраля. Сообщалось, что был отражен удар более трех десятков БПЛА в 12 городах и районах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в Батайске получил ранение водитель грузового автомобиля. В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали.
По словам Липового, учитывая стратегическую важность таких объектов, как единый центр управления беспилотниками ВСУ, он, вероятнее всего, располагается в Киеве под землей.
«Чтобы уничтожить данный объект, достаточно вычислить его месторасположение. А ракет, которым под силу это, у России достаточно. У нас есть “Орешник”, есть глубинные бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с самолётов, и многое другое, что разорвёт подземные бункеры ВСУ», — заключил Липовой.
