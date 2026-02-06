20-летний водитель сбил женщину в Семее: штраф придется оплатить пешеходу

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай, в Семее на улице Би-Боранбая 20-летний водитель совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.
«На место ДТП незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. 34-летняя жительница Семея осмотрена медицинскими работниками и отпущена домой. Позиция полиции принципиальная: выход на проезжую часть вне пешеходного перехода — прямой риск для жизни и здоровья. Подобная неосторожность нередко приводит к тяжелым последствиям», — рассказали в ДП.
В полиции добавили, что по результатам проверки к административной ответственности привлечена пешеход — за нарушение правил перехода проезжей части.