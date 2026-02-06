В Приморье Росгвардия устроила проверку владельцев оружия и охранных фирм

На нарушителей составлены административные протоколы, а из незаконного оборота изъято 39 единиц оружия. Параллельно инспекторы проверили 12 частных охранных предприятий, обнаружив столько же нарушений в их деятельности. Чаще всего охранные фирмы выставляли на посты сотрудников без необходимого правового статуса или оказывали услуги без оформленных личных карточек.