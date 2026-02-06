Наименьшее количество врачей в Омской области трудится в Калачинском районе

В Омской области, на конец 2024 года, работали 9574 медицинских специалистов с высшим образованием. При этом, в городе Омске трудились, на указанное время, 8289 врача, тогда как в Омской области — всего 1285 докторов различного профиля. Наибольшее количество врачей обслуживали Большереченский район: 30,3 человек на 10 тысяч человек населения. На втором месте по этому показателю оказался Большеуковский район — 29,8 специалистов на 10 тысяч человек населения. В Тарском и Знаменском районах — по 26,5 и 24,8 докторов на 10 тысяч человек населения. А хуже всего по этому показателю обстояли дела в Калачинском районе — здесь оказывали медицинскую помощь всего 23,2 врача из расчета на 10 тысяч человек населения.