В Омске грузовик въехал в маршрутку с пассажирами

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля “Шахман”, 23-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь по ул. 1-й Заречной, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом “Газель Некст” под управлением мужчины 1957 г. р., двигавшимся по маршруту 386 (“Учхоз — Амур-2”)», — говорится в официальном сообщении.