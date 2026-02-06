В Омске грузовик въехал в маршрутку с пассажирами

ДТП с участием пассажирского транспорта случилось в Омске днем в четверг, 5 февраля 2026 года.
Как рассказали в правоохранительных органах, большегруз въехал в «Газель». Как оказалось, у молодого водителя грузовика не было водительских прав. Без пострадавших не обошлось.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля “Шахман”, 23-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь по ул. 1-й Заречной, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом “Газель Некст” под управлением мужчины 1957 г. р., двигавшимся по маршруту 386 (“Учхоз — Амур-2”)», — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что в ДТП пострадали три женщины — пассажирки маршрутки. По факту случишегося проводится проверка.
Правоохранители также опубликовали фото с места аварии. Как видно на снимке, удар грузовика пришелся в боковую часть маршрутки, причем «Газель» оказалась полностью снесена на обочину, а грузовик перекрыл дорогу.