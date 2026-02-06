В Токио арестовали мужчину, который шантажировал любителей подглядывать под юбки

По данным полиции, 2 февраля 22-летнего жителя Токио Котаро Химеки арестовали за то, что он сам снял видео под юбкой девушки на эскалаторе в торговом центре. В ходе расследования выяснилось, что в мае 2025 года он уже вымогал 100 тысяч йен (около 50 тысяч рублей) у студента, которого поймал на аналогичном действии в метро.