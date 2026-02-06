В Токио арестовали мужчину, который шантажировал любителей подглядывать под юбки

В Японии арестован мужчина, подозреваемый в шантаже десятков людей, которых он заставал за тайной съемкой под юбками женщин в общественных местах. Об этом сообщило издание Japan Today.
По данным полиции, 2 февраля 22-летнего жителя Токио Котаро Химеки арестовали за то, что он сам снял видео под юбкой девушки на эскалаторе в торговом центре. В ходе расследования выяснилось, что в мае 2025 года он уже вымогал 100 тысяч йен (около 50 тысяч рублей) у студента, которого поймал на аналогичном действии в метро.
Следователи полагают, что общая сумма, полученная Химеки от десятков жертв шантажа, составляет не менее 20 миллионов йен (примерно 10 миллионов рублей). Сам подозреваемый признался только в съемке, отрицая обвинения в вымогательстве, говорится в статье.
Ранее пассажира из Японии приговорили к тюремному заключению за скрытую съемку бортпроводниц во время полета. Инцидент был раскрыт, когда другой пассажир заметил, как мужчина наводил камеру на нижнюю часть тел бортпроводниц. После того как стюардессы потребовали показать телефон, они обнаружили пять или шесть снимков, сделанных с нижнего ракурса, запечатлевших их ноги под юбками.