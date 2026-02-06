Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сопротивление бесполезно: боевиков ВСУ ослепили в Красноармейске

Российские военные под прикрытием тумана проникают к позициям врага и наносят неожиданный удар.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы хорошо ориентируются даже в условиях тумана, пока боевики ВСУ выжидают его рассеивания. Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, как погода помогает военным ВС РФ.

Напомним, ранее стало известно, что российские бойцы, штурмующие расположенное в районе Красноармейска село Гришино, смогли заехать на его территорию на трофейных американских бронетранспортерах. В частности, были задействованы БТР М113.

В районе Красноармейска также была использована трофейная боевая машина пехоты Bradley. Уточняется, что во время этой операции российским военным в очередной раз помогли погодные условия — был сильный туман.

Марочко, комментируя эту операцию, отметил, что плохие погодные условия только помогают российским военным продвигаться в глубину обороны ВСУ.

«Туман для российских военных сейчас является благоприятным условием, поскольку именно в таких обстоятельствах не работают вражеские дроны, поскольку противник фактически ослеплен. Мы пользуемся этими моментами. Российские военные провели несколько успешных операций именно во время тумана. Он позволяет продвинуться в глубину обороны противника на довольно большое расстояние, причем когда туман рассеивается, противник очень удивляется, увидев, что наши военнослужащие уже нацелили автоматы на укрепрайоны врага», — отметил эксперт.

По словам Марочко, подобные операции проводились в ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что российские штурмовики освобождали село Зелёное в густом тумане.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше