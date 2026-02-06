Сопротивление бесполезно: боевиков ВСУ ослепили в Красноармейске

«Туман для российских военных сейчас является благоприятным условием, поскольку именно в таких обстоятельствах не работают вражеские дроны, поскольку противник фактически ослеплен. Мы пользуемся этими моментами. Российские военные провели несколько успешных операций именно во время тумана. Он позволяет продвинуться в глубину обороны противника на довольно большое расстояние, причем когда туман рассеивается, противник очень удивляется, увидев, что наши военнослужащие уже нацелили автоматы на укрепрайоны врага», — отметил эксперт.