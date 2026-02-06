Стало известно, что мошенники оставили Долину без денег и жилья

Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой масштабного мошенничества и лишилась не только квартиры, но и всех денежных средств. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на директора певицы Сергея Пудовкина.
По его словам, распространенная в сети информация о якобы существующей аудиозаписи телефонного разговора артистки с мошенниками не соответствует действительности. Пудовкин подчеркнул, что речь идет о длительном и глубоком обмане, в результате которого у Долиной были похищены все накопления. Лишь после этого, как уточнил директор, мошенники вынудили певицу продать квартиру, оформив сделку преступным путем.
Он отметил, что следственные действия по делу продолжаются. Часть фигурантов уже находится под стражей, однако расследование еще не завершено, и не все причастные привлечены к ответственности. В настоящее время Долина проживает в другом месте и намерена сосредоточиться на профессиональной деятельности.
Пудовкин добавил, что артистка планирует продолжить работу, готовит новые релизы и намерена выступать там, где ее ждут зрители и открываются возможности для дальнейшего развития.
Ранее директор певицы опроверг сообщения о якобы актуальных вопросах, связанных с недвижимостью Долиной в Латвии. По его словам, квартира в Юрмале была приобретена более 20 лет назад, а нынешний интерес к этой теме носит исключительно спекулятивный характер и не связан с последними событиями.
