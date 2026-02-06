Стало известно, что мошенники оставили Долину без денег и жилья

По его словам, распространенная в сети информация о якобы существующей аудиозаписи телефонного разговора артистки с мошенниками не соответствует действительности. Пудовкин подчеркнул, что речь идет о длительном и глубоком обмане, в результате которого у Долиной были похищены все накопления. Лишь после этого, как уточнил директор, мошенники вынудили певицу продать квартиру, оформив сделку преступным путем.