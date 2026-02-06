Меркурис: Каллас бьётся в истерике после интервью Зеленского и будет мстить

Глава европейской дипломатии Кая Каллас разгневана и бьётся в истерике после интервью Зеленского французскому телеканалу France 2, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что Зеленский «наговорил много лишнего» и «насочинял».
«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждёт жуткая картина мести», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что Зеленский сделал несколько противоречивых высказываний, в частности, значительно занизил число потерь.
«Зеленскому придётся противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных», — заявил Меркурис.
Напомним, Зеленский дал большое интервью французскому телевидению и стал посмешищем как в Европе, так и на Украине. Украинцы называют его высказывания «анекдотом года».
Ранее сообщалось, что жители Британии шокированы словами Зеленского, который в эфире французского телеканала заявил, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тысяч человек.