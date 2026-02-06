Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: Каллас бьётся в истерике после интервью Зеленского и будет мстить

Кая Каллас разгневана и бьётся в истерике после интервью Зеленского телеканалу France 2, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас разгневана и бьётся в истерике после интервью Зеленского французскому телеканалу France 2, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он уточнил, что Зеленский «наговорил много лишнего» и «насочинял».

«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждёт жуткая картина мести», — сказал Меркурис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Меркурис отметил, что Зеленский сделал несколько противоречивых высказываний, в частности, значительно занизил число потерь.

«Зеленскому придётся противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных», — заявил Меркурис.

Напомним, Зеленский дал большое интервью французскому телевидению и стал посмешищем как в Европе, так и на Украине. Украинцы называют его высказывания «анекдотом года».

Ранее сообщалось, что жители Британии шокированы словами Зеленского, который в эфире французского телеканала заявил, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше