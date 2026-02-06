Инфразвук и СВЧ: чем парализует секретное оружие Трампа «Дезориентатор»

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, что это может быть за оружие, названное президентом США Дональдом Трампом «Дезориентатором» и примененное, по его словам, американским спецназом при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Если смотреть только на то, что происходило непосредственно в Венесуэле, то получается, что это воздействие инфразвука и СВЧ-поля. Кстати, это СВЧ-поле (микроволновое излучение) за счёт направленной энергии могло даже выжечь часть электроники в системе ПВО. Что касается инфразвуковых генераторов, то они неоднократно использовались в полицейских целях в Грузии, Израиле и США. Такие машины существуют давно и не являются секретными. В данном случае, возможно, произошло совмещение нескольких полей — инфразвукового и СВЧ. За счёт этого создавалась направленная энергия, которая воздействовала непосредственно на людей, дезориентировала их и наносила достаточно серьёзный вред здоровью», — отметил Кнутов.
В конце января 2026 года Трамп сообщил о применении секретной технологии под названием «The Discombobulator» («Дезориентатор»). По заявлению президента США, данное устройство стало решающим фактором в операции по захвату Николаса Мадуро. Технология позволила полностью нейтрализовать оборонительные ресурсы противника, в частности, заблокировав работу венесуэльских систем ПВО. Согласно свидетельствам, воздействие «Дезориентатора» напоминает направленный энергетический или звуковой импульс, вызывающий у людей острые физические симптомы: сильную головную боль, тошноту и носовые кровотечения.
Ранее Кнутов отметил, что Трамп может применить секретное оружие «Дезориентатор» на Кубе.