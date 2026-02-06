Ричмонд
В лагерях Подмосковья летом отдохнут около 6 тыс. детей участников СВО

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что смены в лагерях составят 14 дней, детям будет предоставлено пятиразовое питание.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. детей участников специальной военной операции смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Московской области этим летом. Оздоровительная кампания охватит в два раза больше детей, чем ранее, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Уже не первый год дети наших бойцов отдыхают в лагере “Литвиново” в Наро-Фоминске. В этом году, помимо “Литвиново”, ребята смогут бесплатно отдохнуть также в “Левково” в Пушкино и в лагере “Имени 28 героев-панфиловцев” в Волоколамске. Таким образом, отдыхом будет охвачено в два раза больше детей — порядка 6 тысяч», — сказал он.

Брынцалов рассказал, что смены в лагерях составят 14 дней, детям будет предоставлено пятиразовое питание. Также в лагерях предусмотрены спортивные занятия и кружки.

«Депутаты “Единой России” со своей стороны держат вопрос обеспечения путевками на контроле, семьи всегда могут обратиться на прием, если возникают какие-либо вопросы», — добавил собеседник агентства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для участников специальной военной операции и их семей в Подмосковье действуют 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки — среди них выплаты, возможность пройти реабилитацию, помощь в трудоустройстве и многое другое.

