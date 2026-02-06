Сестренка Димаша повезла национальную кухню в Катар

Возвращаясь к культурной миссии Раушан, она делится кадрами того, как представляет казахскую национальную кухню за рубежом. Через ее фотографии и короткие видео можно увидеть атмосферу праздника, отдельные блюда их семейного ресторана, которые знакомят зарубежную аудиторию с богатством казахской гастрономической культуры, вопреки низким оценкам зарубежных критиков и дегустаторов.