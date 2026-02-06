Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестренка Димаша повезла национальную кухню в Катар

5 февраля на своей странице в Instagram Раушан Кудайберген показала кадры приготовления казахской национальной еды в Дохе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сестренка Димаша не особо делится подробностями гастрономического визита своей команды. Придерживаясь правил соцсетей, она предпочитает сохранять интригу.

Однако, по данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, с 4 по 7 февраля 2026 года в Дохе проходят Дни культуры Республики Казахстан.

«Это крупное международное событие было организовано в рамках договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Республики Казахстан в Катар, и направлено на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между странами и продвижение казахстанского национального наследия за рубежом», — говорится в сообщении ведомства.

Возвращаясь к культурной миссии Раушан, она делится кадрами того, как представляет казахскую национальную кухню за рубежом. Через ее фотографии и короткие видео можно увидеть атмосферу праздника, отдельные блюда их семейного ресторана, которые знакомят зарубежную аудиторию с богатством казахской гастрономической культуры, вопреки низким оценкам зарубежных критиков и дегустаторов.

Ранее ее знаменитый брат рассказал, при каком условии может лично встретиться со своим поклонником.