ТАСС: Украина добивается гарантий безопасности для Одессы

Украина стремится закрепить в рамках мирного документа международные гарантии, которые обезопасят Одессу от возможного наступления российских войск. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к трехсторонним переговорам.
Как заявил собеседник агентства, для Киева этот пункт является критически важным.
— Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи, — сказал он.
По его словам, речь идет о создании юридического механизма, фиксирующего такие обязательства. Информация появилась на фоне завершения второго раунда консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности, который прошел 4−5 февраля в Абу-Даби, передает ТАСС.
По словам специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби также обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга.
По словам американского лидера Дональда Трампа, Россия и Украина практически добились урегулирования военного конфликта. Он добавил, что Вашингтон «очень напряженно работает над тем, чтобы положить конец всей этой войне».