Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкентский Broadway, дорогие лекарства и странные суды: новости Узбекистана на 6 февраля

Vaib.uz (новости Узбекистана. 6 февраля). Доброе утро, страна. Если вы думали, что пятница будет спокойной — у нас для вас плохие новости. Сегодня у нас классический набор: данные вроде утекли, но как бы и нет, погони в стиле Болливуда, детсады без лицензий, ПДД «по настроению» и культурные планы уровня «а давайте как в Нью-Йорке».

Источник: Vaib.Uz

Так что наливайте кофе покрепче. Пятница только начинается. День обещает быть насыщенным.

Утечка данных или «старая база»? Депутат «Адолат» потребовал разъяснений по делу о краже данных узбекистанцев.

Несколько дней назад Узбекистан всколыхнула информация о том, что персональные данные около 15 миллионов граждан могли попасть в руки хакеров и быть выставлены на продажу в даркнете. После этого государственные органы — МВД, Налоговый комитет, Центральный банк и Комитет по статистике — наперебой начали опровергать факт утечки, заявляя, что их базы данных не пострадали.

«Практически болливудский боевик»: в ГУВД рассказали подробности погони за «Каптивой» в Ташкенте.

Многие помнят резонансную историю из Ташкента, где мужчина гнался за автомобилем Captiva и пытался залезть в него на ходу, полагая, что в салоне находится его жена вместе с любовником. Видео происшествия быстро разошлось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс.

Без лицензии и с нарушениями: в Ташкенте закрыли частный детский сад.

Родителям стоит быть особенно внимательными при выборе частного детского сада для своего ребёнка. Обязательно уточняйте, есть ли у учреждения лицензия, и лично проверяйте, в каких условиях дети будут спать, есть и проводить большую часть дня. Очередной случай в Ташкенте показал, что доверие «на слово» может быть опасным.

«Главное — раскаяться»: в Узбекистане водителям фактически официально разрешили один раз в год нарушать ПДД.

В Узбекистане законодательно закрепили очередную спорную инициативу, которая уже вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Теперь водителям, совершившим так называемые незначительные правонарушения, будут сначала выносить административное предупреждение, а не штраф. Соответствующий закон подписал президент.

В Ташкенте появится свой Broadway.

В ближайшее время в Янгихаётском районе Ташкента планируется открытие нового пространства для развлечений, отдыха, вкусной еды и вечерних прогулок. Как позиционируют проект его организаторы, это будет ташкентский Broadway по аналогии со знаменитым районом в Нью-Йорке.

Узбекистан ввёл запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Индии из-за вируса Нипах.

Сегодня было опубликовано письмо Главного государственного ветеринарного инспектора Узбекистана, согласно которому с 29 января введены временные ограничения на ввоз живых животных и птицы со всей территории Индии, а также на импорт товаров, находящихся под государственным ветеринарным контролем (мясо, птица, молоко и другая продукция животноводства), из штата Западная Бенгалия. Именно в этом регионе в последнее время зафиксированы вспышки вируса Нипах.

Кто наживается на лекарствах? Власти обещают опубликовать «чёрный список» аптек.

Аптеки продолжают наживаться на потребителях, задирая цены на лекарства. Как сообщили в Комитете по конкуренции, в прошлом году было выявлено свыше 267 тысяч случаев превышения предельных торговых надбавок в 765 аптеках по всей стране. Итог — 7,9 млрд сумов необоснованного дохода, полученного за счёт покупателей.

Скорость не установили, но виновного нашли: в соцсетях обсуждают странное решение суда по резонансному ДТП в Ташкенте.

В соцсетях накануне вновь всплыла история резонансной аварии, произошедшей в конце сентября 2025 года в Ташкенте. Тогда по всем пабликам разлетелись жуткие кадры премиального внедорожника Lixiang L9, буквально разорванного на части после ДТП.

В Ташкенте скончался историк и краевед Борис Голендер.

Сегодня, 5 февраля, в Ташкенте на 78-м году жизни после тяжёлой болезни скончался выдающийся узбекский историк, краевед, журналист и писатель Борис Голендер.