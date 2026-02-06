Ташкентский Broadway, дорогие лекарства и странные суды: новости Узбекистана на 6 февраля

Так что наливайте кофе покрепче. Пятница только начинается. День обещает быть насыщенным.
Утечка данных или «старая база»? Депутат «Адолат» потребовал разъяснений по делу о краже данных узбекистанцев.
Несколько дней назад Узбекистан всколыхнула информация о том, что персональные данные около 15 миллионов граждан могли попасть в руки хакеров и быть выставлены на продажу в даркнете. После этого государственные органы — МВД, Налоговый комитет, Центральный банк и Комитет по статистике — наперебой начали опровергать факт утечки, заявляя, что их базы данных не пострадали.
«Практически болливудский боевик»: в ГУВД рассказали подробности погони за «Каптивой» в Ташкенте.
Многие помнят резонансную историю из Ташкента, где мужчина гнался за автомобилем Captiva и пытался залезть в него на ходу, полагая, что в салоне находится его жена вместе с любовником. Видео происшествия быстро разошлось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс.
Без лицензии и с нарушениями: в Ташкенте закрыли частный детский сад.
Родителям стоит быть особенно внимательными при выборе частного детского сада для своего ребёнка. Обязательно уточняйте, есть ли у учреждения лицензия, и лично проверяйте, в каких условиях дети будут спать, есть и проводить большую часть дня. Очередной случай в Ташкенте показал, что доверие «на слово» может быть опасным.
«Главное — раскаяться»: в Узбекистане водителям фактически официально разрешили один раз в год нарушать ПДД.
В Узбекистане законодательно закрепили очередную спорную инициативу, которая уже вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Теперь водителям, совершившим так называемые незначительные правонарушения, будут сначала выносить административное предупреждение, а не штраф. Соответствующий закон подписал президент.
В Ташкенте появится свой Broadway.
В ближайшее время в Янгихаётском районе Ташкента планируется открытие нового пространства для развлечений, отдыха, вкусной еды и вечерних прогулок. Как позиционируют проект его организаторы, это будет ташкентский Broadway по аналогии со знаменитым районом в Нью-Йорке.
Узбекистан ввёл запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Индии из-за вируса Нипах.
Сегодня было опубликовано письмо Главного государственного ветеринарного инспектора Узбекистана, согласно которому с 29 января введены временные ограничения на ввоз живых животных и птицы со всей территории Индии, а также на импорт товаров, находящихся под государственным ветеринарным контролем (мясо, птица, молоко и другая продукция животноводства), из штата Западная Бенгалия. Именно в этом регионе в последнее время зафиксированы вспышки вируса Нипах.
Кто наживается на лекарствах? Власти обещают опубликовать «чёрный список» аптек.
Аптеки продолжают наживаться на потребителях, задирая цены на лекарства. Как сообщили в Комитете по конкуренции, в прошлом году было выявлено свыше 267 тысяч случаев превышения предельных торговых надбавок в 765 аптеках по всей стране. Итог — 7,9 млрд сумов необоснованного дохода, полученного за счёт покупателей.
Скорость не установили, но виновного нашли: в соцсетях обсуждают странное решение суда по резонансному ДТП в Ташкенте.
В соцсетях накануне вновь всплыла история резонансной аварии, произошедшей в конце сентября 2025 года в Ташкенте. Тогда по всем пабликам разлетелись жуткие кадры премиального внедорожника Lixiang L9, буквально разорванного на части после ДТП.
В Ташкенте скончался историк и краевед Борис Голендер.
Сегодня, 5 февраля, в Ташкенте на 78-м году жизни после тяжёлой болезни скончался выдающийся узбекский историк, краевед, журналист и писатель Борис Голендер.