Ташкентский Broadway, дорогие лекарства и странные суды: новости Узбекистана на 6 февраля

Vaib.uz (новости Узбекистана. 6 февраля). Доброе утро, страна. Если вы думали, что пятница будет спокойной — у нас для вас плохие новости. Сегодня у нас классический набор: данные вроде утекли, но как бы и нет, погони в стиле Болливуда, детсады без лицензий, ПДД «по настроению» и культурные планы уровня «а давайте как в Нью-Йорке».