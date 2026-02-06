«Хотел защищать Родину»: в Башкирии похоронили 25-летнего парня

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Евгением Лопуховым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Евгений Андреевич родился в 2000 году в Белорецке. Учился в школе № 1, а потом в Белорецком металлургическом колледже, там получил специальность «термист». Работал на Белорецком металлургическом комбинате и на Уральском пружинном заводе, а также вахтовым методом.
В феврале 2025 года подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился добровольцем в зону СВО. Служил в мотострелковом батальоне. В прошлом месяце молодого человека не стало.
— Со слов родных, Евгений Андреевич был хорошим, спокойным, доброжелательным, вежливым, умным, отзывчивым парнем. Во всем старался помогать маме и бабушке. Никому не отказывал в помощи, всегда поддерживал друзей. Сослуживцы отзывались о нем только положительно. По словам командования, он очень достойно нес свою службу, был смелым, ответственным парнем и хотел защищать Родину, — заявили в администрации Белорецкого района.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.