«Хотел защищать Родину»: в Башкирии похоронили 25-летнего парня

— Со слов родных, Евгений Андреевич был хорошим, спокойным, доброжелательным, вежливым, умным, отзывчивым парнем. Во всем старался помогать маме и бабушке. Никому не отказывал в помощи, всегда поддерживал друзей. Сослуживцы отзывались о нем только положительно. По словам командования, он очень достойно нес свою службу, был смелым, ответственным парнем и хотел защищать Родину, — заявили в администрации Белорецкого района.