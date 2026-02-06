Центр Хабаровска встанет на 20 минут ради памятного шествия 15 февраля

15 февраля 2026 года в Хабаровске пройдёт шествие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В акции примут участие ветераны боевых действий, родственники погибших военнослужащих и представители общественности. Информацию об этом распространила пресс‑служба администрации Хабаровска.
Маршрут шествия проложат по улице Тургенева — от Комсомольской площади до мемориального комплекса на площади Славы. Чтобы обеспечить безопасность участников, с 12:00 до 12:20 временно ограничат движение на трёх ключевых улицах: Тургенева, Шевченко, Муравьёва‑Амурского (участок от Шевченко до Тургенева).
На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Вот основные корректировки:
Троллейбусы № 1, 4, 9 в направлении центра будут следовать до улицы Московской.
Автобусы № 1 Л и 29К поедут с Ленина через Запарина и Муравьёва‑Амурского на Комсомольскую, затем — по штатному маршруту.
Автобус № 1С проследует с Комсомольской через Муравьёва‑Амурского и Калинина на Ленина, далее — по утверждённой схеме.
Автобусы № 14, 19, 82 пойдут с Муравьёва‑Амурского через Комсомольскую на Амурский бульвар и Калинина, после чего свернут налево на Муравьёва‑Амурского и вернутся на обычный маршрут.
Автобус № 29П направится с Амурского бульвара по Калинина на Ленина, затем — по установленному пути.
Автобус № 33 проследует с Уссурийского бульвара по Калинина на Ленина и продолжит движение по стандартной схеме.
Автобус № 34 (от Автовокзала) поедет с Муравьёва‑Амурского по Калинина на Ленина; в обратном направлении — с Ленина по Запарина на Муравьёва‑Амурского, далее — как обычно.
Автобус № 52 будет идти с Ленина по Запарина на Муравьёва‑Амурского, затем — по утверждённому маршруту.
Автобус № 56 проследует с Муравьёва‑Амурского по Калинина на Ленина и дальше — по стандартной схеме.
Автобус № 83 поедет по Запарина с Ленина на Муравьёва‑Амурского, потом — как обычно.
Автобус № 83П направится с Муравьёва‑Амурского по Калинина на Ленина, далее — согласно утверждённой схеме.
За организацию дорожного движения в зоне мероприятия будут отвечать сотрудники Госавтоинспекции. Администрация Хабаровска рекомендует горожанам и гостям города заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.