Центр Хабаровска встанет на 20 минут ради памятного шествия 15 февраля

Маршрут шествия проложат по улице Тургенева — от Комсомольской площади до мемориального комплекса на площади Славы. Чтобы обеспечить безопасность участников, с 12:00 до 12:20 временно ограничат движение на трёх ключевых улицах: Тургенева, Шевченко, Муравьёва‑Амурского (участок от Шевченко до Тургенева).