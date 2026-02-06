Пентагон заявил об ударе по судну с наркотиками в Тихом океане, двое погибли

Ранее США не раз заявляли о намерениях бороться с наркотрафиком. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе объявил о начале ударов по наземным целям наркоторговцев. По словам хозяина Белого дома, это будет легче, чем бороться с ними на воде.