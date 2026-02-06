Пентагон заявил об ударе по судну с наркотиками в Тихом океане, двое погибли

Как сообщило Южное командование ВС США, в четверг американские военные поразили судно в восточной части Тихого океана. Предположительно, оно может принадлежать наркоторговцам.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста», — следует сообщение ведомства в Х.
Ранее США не раз заявляли о намерениях бороться с наркотрафиком. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе объявил о начале ударов по наземным целям наркоторговцев. По словам хозяина Белого дома, это будет легче, чем бороться с ними на воде.
Кроме этого, в декабре американская армия также уничтожила судно, перевозившее наркотики в Тихом океане. Командование тогда заявило, что на борту судна в момент атаки находились четыре человека, которые были убиты.