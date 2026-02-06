Ричмонд
Стала известна причина массового отключения электричества в Перми

Свет пропал в Дзержинском районе.

Источник: Аргументы и факты

Причину массового отключения электричества назвали в пермском филиале «Россети Урал», сообщает портал V-kurse.ru.

Речь о технологическом нарушении, которое произошло вечером 5 февраля. Часть домов по улицам Плеханова, Луначарского и Крисанова остались без электричества.

На место выехали сотрудники ресурсоснабжающей компании. Они подключили жителей района к резервному источнику питания. Спустя два часа бригада энергетиков смогла устранить нарушение в распределительной сети и восстановила подачу электричества.

Напомним, в конце января массовое отключение света произошло в микрорайоне Железнодорожном. Технологическое нарушение оставило без электричества дома по улицам Заречная, Кочегаров и Хабаровская.