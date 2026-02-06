Священник Сеньчуков ответил, есть ли душа у животных

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, что у животных тоже есть душа, но она несколько отличается от человеческой.
По словам священнослужителя, животные могут попадать в рай, а хозяева питомцев после смерти могут с ними снова встретиться.
«Душа у животных есть, но считается, что это общая душа — “душа животная”», — отметил Феодорит.
В Священном Писании прямо не говорится ни о смертности, ни о бессмертии душ животных. Однако отмечается, что душа всякого животного — кровь его (Лев 17:11). Кровь рассматривается как вместилище души.
Однако душа животного в рамках православия не обладает свойствами человеческой — у нее нет независимости от тела, разумности, свободы, бессмертия.
